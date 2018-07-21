أعربت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية المشهورة آنا تشابمان، عن دعمها لمواطنتها ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات المتحدة بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية لصالح دولة أجنبية.

وخاطبت تشابمان في رسالة مقتضبة نشرتها عبر "إنستغرم" اليوم السبت بوتينا، قائلة: "اصمدي يا ماشا!"، (ماشا هو اسم التصغير للتحبب لماريا).

Держись, Маша! #бутина A post shared by АННА ЧАПМАН ТЕЛЕВЕДУЩАЯ (@anya.chapman) on Jul 21, 2018 at 2:35am PDT

واعتقلت السلطات الأمريكية الطالبة الروسية بوتينا، البالغة 29 عاما في واشنطن، يوم 15 يوليو الجاري، بتهمة "التآمر بهدف ممارسة أنشطة كعميل لصالح دولة أجنبية" دون التسجيل المناسب لدى الهيئات المعنية في الولايات المتحدة.

وتقول النيابة الأمريكية إن بوتينا "تجسست لصالح روسيا" وحاولت اختراق البيانات الإلكترونية لمؤسسات تؤثر على الحياة السياسة في الولايات المتحدة.

أما تشابمان صاحبة رسالة اليوم لبوتينا، فقد تعرضت عام 2010 لاتهامات مشابهة خلال إقامتها في الولايات المتحدة حيث اعتقلت هناك و9 مواطنين روس آخرين، بتهمة التجسس لصالح روسيا لمعرفة معلومات سرية حول البرنامج النووي الأمريكي وسياسة واشنطن تجاه طهران، والحصول على بيانات شخصية حول قادة في وكالة الاستخبارات المركزية وأعضاء في الكونغرس.

وفي 8 يوليو اعترفت تشابمان بمسؤوليتها مع المعتقلين الـ9 الآخرين، لتطردهم السلطات الأمريكية إلى روسيا خلال اليوم ذاته مقابل تسلم واشنطن 4 سجناء مدانين في روسيا بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا.

المصدر: إنستغرم وكالات