مقتل شرطيين بهجوم مسلح في جمهورية داغستان الروسية

لقي شرطيان مصرعهما الليلة الماضية، بعد تعرض دورية شرطة لهجوم نفذته عصابة مسلحة في جمهورية داغستان الروسية.

وأفادت وكالة "انترفاكس" بأن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث، تحت الفصل الخاص بالاعتداء على موظف في جهاز إنفاذ القانون، وكذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتعرضت دورية شرطة في مدينة كيزيليورت بداغستان في الجنوب الروسي، إلى هجوم نفذته عصابة مسلحة معروفة باسم "خاسافيورت"، أودى بحياة شرطيين اثنين.

ونفت وسائل إعلام محلية صحة معلومات تحدثت عن مقتل شرطي ثالث.

المصدر: انترفاكس