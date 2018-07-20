الجيش الروسي يتسلم 10 مقاتلات سو-35 و49 صاروخا من طراز "كاليبر"

ضمن خطة تعزيز وتطوير الجيش الروسي، تسلمت القوات البحرية في النصف الأول من العام الحالي 49 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر"، وتنتظر القوات الجوية تسلم 10 مقاتلات "سو-35" متعددة المهام.

وفي هذا السياق، قال أليكسي كريفوروتشكو نائب وزير الدفاع الروسي، إن 3 سفن حربية جديدة التحقت خلال النصف الأول من عام 2018، بالتشكيلة القتالية للأسطول البحري، وتسلمت القوات البحرية 49 صاروخا مجنحا من طراز (كاليبر)".

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من جانب آخر، أكد مدير مصنع "غاغارين" للطائرات الحربية في كومسومولسك-نا-أموري (التابع لشركة سوخوي للصناعات الجوية) ألكسندر بيكراش، أن شركة "سوخوي" تخطط في عام 2018، لتزويد القوات الجوية الروسية، بـ10 طائرات سو -35 إس متعددة الوظائف.

وقال بيكراش: "حتى هذه اللحظة، ووفقا لشروط العقد الحكومي، تم تصنيع ثلاث طائرات مقاتلة سو -35 إس متعددة المهام والوظائف فائقة القدرة على المناورة".

وأضاف: "تخطط الشركة في عام 2018، لإنتاج سبع طائرات أخرى من نفس الطراز بموجب الطلبية الحكومية لوزارة الدفاع".

المصدر: تاس