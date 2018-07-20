المقاتلات الروسية تعترض 25 طائرة أجنبية في أسبوع

كشفت صحيفة "النجمة الحمراء" الناطقة باسم الجيش الروسي، عن أن 25 طائرة أجنبية نفذت عمليات مسح واستطلاع جوي بمحاذاة حدود روسيا الدولية خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية انطلقت 12 مرة لاعتراض الطائرات الأجنبية لدى اقترابها من أجواء روسيا الدولية.

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وأضافت الصحيفة أنه لم يسمح لهذه الطائرات بانتهاك المجال الجوي الروسي، وأن المقاتلات الروسية كانت تعترض مسارها وتجبرها على الابتعاد عن الأجواء الروسية والعودة إلى حيث جاءت.

المصدر: "إنترفاكس"