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توقيف مدير قسم تدقيق العقود الحكومية لوزارة الدفاع الروسية بتهمة الرشوة

أخبار روسيا

توقيف مدير قسم تدقيق العقود الحكومية لوزارة الدفاع الروسية بتهمة الرشوة
Sputnik
مبنى وزارة الدفاع الروسية
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قضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، باعتقال مدير قسم تدقيق العقود الحكومية لدى وزارة الدفاع مكسيم كوكسين، في قضية رشوة بقيمة 11 مليون روبل (نحو 173 ألف دولار).

ووفقا للمتحدثة باسم محكمة منطقة سافيولوفسكي في موسكو ماريا ميخايلوفا، فقد "اختارت المحكمة إجراء احترازيا وهو السجن حتى الـ17 من سبتمبر".

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ويتهم كوكسين بـ"تلقي رشوة بمبلغ كبير" وسيواجه في حال ثبوت التهمة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 سنة مع غرامة تبلغ قيمتها أكثر من مبلغ الرشوة بـ70 مرة.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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