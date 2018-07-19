موسكو: فكرة استجواب مترجمة مباحثات هلسنكي اختلاق للمشاكل 

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، أن أصحاب فكرة استجواب مترجمة مباحثات هلسنكي يريدون اختلاق المشاكل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كوساتشوف، إن المبادرة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، حول استجواب المترجمة التي حضرت اللقاء الثنائي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يمكن أن تقوض مبدأ الثقة المتبادلة في الدبلوماسية.

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وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "هذه مبادرة لا سابقة لها، فلا يوجد أي شك في أن أصحابها يريدون إثارة مشاكل إضافية للرئيس دونالد ترامب".

وذكر كوساتشوف، أنه إذا تم كشف تفاصيل أي مباحثات بما فيها تلك التي يطالب الكونغرس بالإفصاح عنها، ستصبح هذه التفاصيل خاضعة للتحليل والتأويل بما يخدم مصلحة البعض في تحقيق مآرب سياسية، وهذا ما سيجعل الدبلوماسية القائمة على الثقة، تفقد معناها وقيمتها وستختفي في نهاية المطاف.

المصدر: انترفاكس