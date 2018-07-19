التجارب على مكونات الغواصة النووية غير المأهولة "بوسيدون" أشرفت على الانتهاء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية مطلع آذار أن التجارب انتهت على المحرك النووي المخصص لتجهيز الغواصة غير المأهولة "بوسيدون".

ويقول كبير محللي مجموعة (مستشاري رئيس الأركان) أركان القوات المسلحة للاتحاد الروسي إيغور كاساتونوف إن هذا الحدث أكد على إمكانية تحقيق مشروع ابتكار جهاز غواص غير مأهول وفق المواصفات المحددة من قبل وزارة الدفاع.

أوضح كاساتونوف أن التجارب الشاملة لجميع العناصر والنظم للجهاز الغواص غير المأهول "بوسيدون" أشرفت في الوقت الحاضر على الانتهاء، مشيرا إلى ان جميع فعاليات إنشاء منظومة "بوسيدون" تجري وفق جدول الأعمال الذي أقرته وزارة الدفاع.

وأضاف كاساتونوف:" أودّ التذكير بأن الإمكانيات الفريدة لمنظومة "بوسيدون" سوف تسمح للأسطول البحري الحربي بمكافحة مجموعات حاملات الطائرات ومجموعات السفن الهجومية للعدو المحتمل على كافة اتجاهات مسرح العمليات البحرية وبتدمير أهداف البنية التحتية الساحلية".

وقال إن المواصفات الفنية للجهاز الغواص تؤكد مناعته، التي تتحقق بفضل غوصه إلى أعماق كبيرة وارتفاع سرعة تحركه وكذلك بمساره الذي يستحيل على العدو التنبؤ به.

المصدر: RT