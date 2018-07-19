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صواريخ "أفانغارد" مستعدة لدخول الخدمة

أخبار روسيا

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كشف سيرغي بوروسكون نائب قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الهجومية الروسية، عن الانتهاء التام من تصميم منظومة "أفانغارد" الصاروخية المبنية على أسس قتالية مبدئية جديدة.

وأضاف أنه تجرى في منطقة دومباروفسكي الخاصة بقوات الصواريخ الاستراتيجية في مقاطعة أورينبورغ جنوبي روسيا، تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستخدام منظومة "أفانغارد" الصاروخية، مما يسمح بإدخالها حيز المناوبة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن "أفانغارد"، تتمتع بقدرات قتالية تمكنها من اختراق جميع منظومات الدفاع الجوي على اختلاف أنواعها ونطاق تغطيتها، إذ بوسعها التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرات أضعافها والمناورة الجانبية والعمودية بما يقيها منظومات الدفاع المعادية.

المصدر:RT

 

 

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