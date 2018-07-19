الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من صواريخ "كينجال" الفرط صوتية

تسلّمت المنطقة العسكرية الجنوبية مطلع ديسمبر 2017 سرب طائرات للمهام القتالية التجريبية مزودا بصواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها الصوت بأضعاف كثيرة.

وذكر الفريق درونوف سيرغي فلاديميروفيتش نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية، أن طواقم السرب تتدرب على إتقان التدريب على هذه الطائرات والأسلحة الجديدة، فضلا عن رفع وتحسين المهارات في إعداد وتنفيذ المهام التدريبية والقتالية.

وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة، تم تنفيذ أكثر من 350 طلعة جوية، وتم خلال 70 طلعة منها تزويد الطائرات بالوقود في الجو.

كما تم بالاشتراك مع طواقم الطائرات الاستراتيجية خلال يوليو تنفيذ طلعات تدريب تكتيكية تضمنت التدرب على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

وفي سياق هذه التدريبات جرت معالجة مسائل التخطيط والتدريب والاستخدام المشترك للمنظومات الصاروخية الجوية "كينجال" والمقاتلات، وقاذفات تو-22إم3، وتأمين الغطاء الجوي بواسطة المقاتلات بما يؤمن مجموعات الطائرات الهجومية الضاربة.

وبنتيجة جميع الأنشطة تم تنفيذ المهام التدريبية القتالية بجودة عالية وفي التوقيت المحدد، كما أتقنت طواقم الطيارين المهارات اللازمة للمهام العملية المشتركة.

المصدر: RT