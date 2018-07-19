الدفاع الروسية تكشف نتائج اختبار الأسلحة التي أعلن عنها بوتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نتائج اختبارات الأسلحة التي كشف عنها الرئيس فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية مطلع آذارالماضي.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن:

وكان الرئيس فلاديمير بوتين ذكر في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية الروسية أن رفض واشنطن جميع الدعوات الروسية للحفاظ على معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ، دفع بموسكو لتطوير أحدث أنواع الأسلحة القادرة على تحييد الدرع الصاروخية الأمريكية.

وأوضح بوتين أن روسيا صنعت ولا تزال تطور أسلحة غير مكلفة لكنها فعالة لتجاوز الدرع الصاروخية الأمريكية.

ورافقت حديث بوتين عن بعض الأسلحة هذه، مقاطع فيديو تظهر كيفية عمل الأسلحة الجديدة.

المصدر: RT