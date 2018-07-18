الدفاع الروسية تشكر مدينة إيطالية على نصب تمثال لضابط روسي قضى في سوريا

أعربت وزارة الدفاع الروسية عن شكرها لمدينة فالي سوتو الإيطالية وفرع روما لجمعية المظليين الإيطاليين على إقامة تمثال للضابط الروسي البطل ألكسندر بروخورينكو الذي قضى في سوريا.

وقال نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، لدى افتتاح نهائي ألعاب "النصر" الوطنية العسكرية في ضواحي موسكو، اليوم الأربعاء: "اسمحوا لي، نيابة عن وزارة الدفاع الروسية بأن أقدم شكري لممثلي بلدية فالي سوتو وفرع روما لجمعية المظليين الوطنية الإيطالية، على تكريم بطولة الضابط الروسي في محاربة الإرهاب الدولي".

وفي مراسم افتتاح نهائي الألعاب، قدم عمدة بلدة فالي سوتو، ماريو بوليي، ورئيس فرع روما لجمعية المظليين الإيطاليين، أدريان توكي، نسخة مصغرة لتمثال ألكسندر بروخورينكو لحركة "يونارميا" الوطنية العسكرية للأطفال والشباب. وقال توكي: "إن هذه مأثرة تحيي مفهوم البطولة. وقد قررنا إطلاق اسم بروخورينكو على إحدى دوراتنا الخاصة بتدريب المظليين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم 24 مارس 2017، عن مقتل الملازم أول ألكسندر بروخورينكو خلال توجيهه للقصف الجوي الروسي ضد موقعه بالقرب من مدينة تدمر السورية، حين وجد نفسه محاصرا من قبل مسلحي "داعش"وفق مبدأ "عليّ وعلى أعدائي". ومنح ألكسندر بروخورينكو لقب "بطل روسيا" بعد وفاته.

ومطلع أغسطس الماضي، جرى رفع الستار عن تمثال ألكسندر بروخورينكو، والذي نحت من الرخام الأبيض ويظهر فيه الضابط البطل وهو يتكئ على صخرة، بكامل عدته وملابسه العسكرية وهو ينظر إلى السماء منتظرا هجوم القاذفات الروسية.

المصدر: وكالات