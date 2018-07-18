بوتين يجتمع بسفرائه

يلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة في اجتماع لسفراء ومندوبي روسيا الدائمين في الخارج، يعقد غدا الخميس، وستتركز على مسائل الأمن والاستقرار العالمي ومكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين: "في الـ19 من يوليو الجاري سيلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في اجتماع لسفراء ومندوبي روسيا الدائمين.

وسيحدد الرئيس في كلمته المهام الرئيسية للدبلوماسية الروسية، وبينها مواصلة تعزيز الدور الروسي على الساحة الدولية، وحماية المصالح الوطنية، وخلق ظروف خارجية ملائمة لتطوير الاقتصاد الروسي، ورفع نوعية حياة سكانها، وضمان مراعاة حقوق وحريات المواطنين الروس المقيمين في الخارج".

وأضاف البيان أن بوتين سيتناول بشكل خاص مسائل الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي والتصدي لنشر الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى مشاركة روسيا في تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية.

المصدر: نوفوستي