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سلوفاكيا تسلم لروسيا الإرهابي أصلان ياندييف

أخبار روسيا

سلوفاكيا تسلم لروسيا الإرهابي أصلان ياندييف
Sputnik
أرشيف
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أفاد مركز الاتصالات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن سلوفاكيا سلمت لروسيا أصلان ياندييف عضو عصابة الإرهابي الشيشاني القتيل شاميل باسايف.

وجاء في بيان صدر عن المركز: "إن المتهم (أصلان ياندييف) متورط في تنظيم وتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية الكبيرة باستخدام العبوات الناسفة عالية القوة في أراضي حديقة ومركز ترفيهي بمدينة فلاديقوقاز عام 2006، والتي أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وخوفا من الملاحقة القضائية تمكن ياندييف عام 2010 من مغادرة الأراضي الروسية بوثائق مزورة، وحاول إضفاء طابع قانوني لإقامته في سويسرا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.

وفي عام 2011 تم اعتقاله في سلوفاكيا. وعلى مدى السنوات الـ7 الأخيرة كان أصلان ياندييف يحاول الاعتراض على قرار سلوفاكيا بتسليمه إلى روسيا.

المصدر: تاس + نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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