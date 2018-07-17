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هل تغيرت نظرة بوتين للعالم منذ توليه الرئاسة؟

أخبار روسيا

هل تغيرت نظرة بوتين للعالم منذ توليه الرئاسة؟
Reuters
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نظرته إلى العالم لم تتغير منذ انتخابه رئيسا لروسيا للمرة الأولى عام 2000، خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين.

وقال بوتين في رد على سؤال محاوره من قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ماذا تغير في الرئيس بوتين منذ عام 2000 عندما طرح نفسه كإصلاحي ديمقراطي :" أنا لم أتغير على الإطلاق، فأنا لا زلت كما كنت حينذاك، لقد أصبحت رئيسا لروسيا الاتحادية عندما كنت ناضجا كما هو معروف وفي ذلك العمر الشخصية ونظرة الإنسان للحياة لا تتغير".

وفي الوقت ذاته، قال الرئيس بوتين لمحاوره متهكما، إن الانقلاب العسكري في أوكرانيا لم ينطلق من موسكو، ولم تدعُ روسيا الناتو إلى الاقتراب من حدودها وليست هي من شجعته على التوسع نحو الشرق في انتهاك صارخ للاتفاقات في هذا الشأن.

وأضاف بوتين :" أنا كما أنا، ولكني أود معرفة ماذا جرى لك خلال هذه السنين".

وكان الرئيس بوتين قد وجه انتقاده للصحفي الأمريكي 3 مرات لعدم الانتباه فقد طرح سؤالا على الرئيس بوتين: هل ستقصف روسيا ولاية "فلوريدا" الأمريكية عندما ستختبرون سلاحا حديثا؟.

المصدر: لينتا. رو

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