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مشروع قانون يسمح بزيارة روسيا على أساس هوية "مشجع المونديال"

أخبار روسيا

مشروع قانون يسمح بزيارة روسيا على أساس هوية
Reuters Vladimir Fedorenko
مجلس الدوما الروسي
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أعلن رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنه تم اليوم الثلاثاء تقديم مشروع قانون يسمح بدخول روسيا دون التأشيرة، على أساس هوية مشجع مونديال روسيا - 2018.

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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، يحملان طباقتيهما لهوية المشجع بوتين: كل من يملك هوية المشجع لديه الحق بدخول روسيا دون التأشيرة حتى نهاية العام الحالي

ونقلت وكالة إنترفاكس عن فولودين: "اليوم تم تقديم مشروع القانون بهذا الشأن. وستجري مناقشته بالدرجة الأولى"

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي إيفان ميلنيكوف، أمس الاثنين، إن مجلس الدوما يمكن أن يوافق الشهر الجاري على مشروع قانون يمنح السياح الأجانب الذين حصلوا على بطاقات هوية المشجع لمونديال روسيا 2018 الحق بدخول روسيا دون تأشيرة، حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: إنترفاكس

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