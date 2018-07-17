موسكو.. اعتقال مسؤول أمني رفيع سابق

ذكرت مصادر أمنية لوكالة "نوفوستي" أنه تم اعتقال الجنرال ألكسندر دريمانوف، الرئيس السابق لمديرية لجنة التحقيق الروسية بمدينة موسكو.

وحسب المصادر، فإن دريمانوف يشتبه بتورطه في جرائم فساد، وإن الأجهزة الأمنية الروسية قامت بجمع الأدلة في قضيته خلال أكثر من نصف العام.

وأكدت المصادر أن هناك ما يكفي من الأدلة، ولم تستبعد توجيه أكثر من تهمة إلى المسؤول السابق.

وكشف المحامي ألكسندر كارابانوف، أن اعتقال دريمانوف مرتبط بقضية الفساد الكبرى المعروفة إعلاميا في روسيا بقضية "شاكرو الفتي".

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من موظفي لجنة التحقيق قد اعتقلوا في وقت سابق في إطار القضية المذكورة. ووجهت إليهم تهمة تلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو من أحد الزعماء البارزين في الجماعات الإجرامية" زاخاري كالاشوف، المعروف بلقبه "شاكرو الفتي"، وذلك مقابل إطلاق سراح المجرم البارز الآخر أندريه كوتشويكوف الملقب بـ "الإيطالي".

وفي وقت لاحق جرى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول نشاط المسؤولين السابقين في لجنة التحقيق، وتم فتح مزيد من القضايا الجنائية.

المصدر: نوفوستي