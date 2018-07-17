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موسكو.. جرحى جراء خروج حافلة عن مسارها (صورة)

أخبار روسيا

موسكو.. جرحى جراء خروج حافلة عن مسارها (صورة)
Reuters Grigory Dukor
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أدى اصطدام حافلة ركاب بعامود كهربائي في جنوب غرب موسكو، إلى إصابة عدد كبير من الركاب والمارة.

وتظهر الصورة خروج الحافلة من الطريق المخصص لها وارتطامها بعامود كهربائي.

RT

وكانت حادثة مشابهة وقعت نهاية العام الماضي، تمثلت في خروج حافلة عن مسارها وسقوطها في ممر تحت الأرض، وذلك قرب محطة مترو الأنفاق "سلافيانسكي بولفار" غربي موسكو، ما أسفر عن 5 قتلى و8 جرحى.

المصدر: RT

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