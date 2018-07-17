بوتين: انضمام أوكرانيا وجورجيا للناتو أمر غير مقبول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تعتبر مسألة انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي، أمرا "سلبيا للغاية" وغير مقبول.

وأضاف الرئيس بوتين في مقابلة مع القناة التلفزيونية "فوكس نيوز"، أُذيعت بعد انتهاء لقاء القمة الأول بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة الذي عقد أمس في العاصمة الفلندية هيلسينكي:" بالنسبة لنا اقتراب البنى التحتية لحلف الناتو من حدودنا هو بحد ذاته تهديد مباشر لأمننا القومي".

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وتابع بوتين قائلا:" في الوقت الراهن يواصل الناتو توسعه، وزاد عدد أفراده العسكريين في مناطق معينة إلى 10 آلاف مجند...هؤلاء الجنود يجب أن لا يكونوا في تلك المناطق وفقا للاتفاقية الموقعة التي تنظم العلاقة بين روسيا الاتحادية وحلف الناتو"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات هي عامل مزعزع للاستقرار، ويجب مراعاة ذلك في علاقاتنا".

المصدر: تاس