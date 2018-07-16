خليفة بن زايد يهنئ بوتين بنجاح تنظيم مونديال روسيا 2018

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأشاد بن زايد بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روسيا الاتحادية للفرق المشاركة ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

كما بعث صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الروسي.

المصدر: وام