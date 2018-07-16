// 26.06.2018 по тикету 15478
وأشاد بن زايد بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روسيا الاتحادية للفرق المشاركة ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.
خليفة بن زايد يهنئ بوتين بنجاح تنظيم مونديال روسيا 2018
Reuters
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بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.
وأشاد بن زايد بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روسيا الاتحادية للفرق المشاركة ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.
كما بعث صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الروسي.
المصدر: وام
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