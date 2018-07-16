روسيا .. قرار بترحيل أجانب غالبيتهم أفارقة لمحاولتهم التسلل إلى أوروبا

قال النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، ألكسندر غوروفوي، إن السلطات ستطرد مجموعة من الأجانب، غالبيتهم أفارقة، لمحاولتهم عبور الحدود الروسية إلى أوروبا بشكل غير مشروع.

وأضاف ألكسندر غوروفوي، اليوم:" جرت محاولات لعبور الحدود الدولية الروسية بشكل غير مشروع. وتم القبض على المخالفين وسيجري ترحيلهم إلى خارج روسيا. نحن نبحث الموضوع حاليا مع سفارات بلدانهم".

ووفقا لمعطيات بعض وسائل الإعلام، اعتقلت السلطات الروسية 24 أجنبيا، حاولوا عبور الحدود الدولية في مقاطعة كالينينغراد بشكل غير قانوني، بهدف الوصول إلى بولندا أو ليتوانيا ومنها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويحمل الموقوفون جنسيات تونس والسودان وإريتريا والسنغال والمغرب، وهناك خمسة مواطنين من غانا وأربعة نيجيريين. وتم على الحدود الروسية أيضا اعتقال مواطنين من العراق وإيران.

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والملفت للنظر، أنه كانت بحوزة 14 موقوفا أجنبيا هويات مشجعي مونديال روسيا-2018.

وتم فتح قضايا إدارية ضد المخالفين الموقوفين وبعد ذلك جرى اتخاذ القرار بترحيلهم.

وفي 29 يونيو، ذكرت الأنباء، أن رجال الأمن الفيدرالي الروسي اعتقلوا 4 أفارقة لمحاولتهم عبور الحدود الروسية – النرويجية بشكل غير قانوني. والمعتقلون هم 3 من الصومال وواحد من جيبوتي.

المصدر: لينتا رو