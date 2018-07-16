حاولا استعادة كرة تدحرجت إلى قرب جدار الكرملين فتعرضا للغرامة 

احتجز رجال الجهاز الفيدرالي الروسي للحراسة،(FSO) اثنين من المشجعين، بعد محاولتهما استعادة كرة تدحرجت إلى قرب جدار الكرملين في الساحة الحمراء.

وقالت محطة إذاعة "موسكو تتحدث"، إن رجال الأمن أخذوا الموقوفين إلى سيارة الدورية، فيما هتف الموجودون في الساحة الحمراء مطالبين بالعفو عنهما وإطلاق سراحهما.

وذكر أحد رجال الأمن، في حديث للصحفيين، أن الشابين سيتعرضان للملاحقة الإدارية وستفرض عليهما غرامة مالية كعقوبة.

وجدير بالذكر، أن جدار الكرملين يتمتع بمكانة خاصة وفيه دفن قادة الدولة السوفيتية وكبار الزعماء الشيوعيين بما في ذلك جوزيف ستالين وليونيد بريجنيف.

وفي 15 يوليو، خلال المباراة الختامية في مونديال روسيا-2018، بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب"لوجنيكي" بموسكو، قامت مشاركات من مجموعة Pussy Riot ، السيئة الذكر، بالتسلل إلى ساحة اللعب وهن بملابس رجال الشرطة. وتوقف اللعب لفترة حتى تمكن رجال الأمن من إخراجهن من هناك. وفي وقت لاحق، ظهر شريط فيديو حول استجواب المحتجزات.

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وانتهت المباراة بفوز فرنسا على كرواتيا بنتيجة 4: 2.

المصدر: لينتا رو