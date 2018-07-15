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قتيلة واحدة و5 مصابين بسبب البرق في منطقة روستوف الروسية

أخبار روسيا

قتيلة واحدة و5 مصابين بسبب البرق في منطقة روستوف الروسية
Sputnik Vladimir Astapkovich
أرشيف
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قتلت امرأة واحدة وأصيب 5 أشخاص بسبب موجات الرعد والبرق التي ضربت منطقة روستوف بجنوب روسيا.

وأفادت دائرة لجنة التحقيق في المنطقة، اليوم الأحد، بأن رجلين اثنين و3 نساء نقلوا إلى مستشفى مدينة شاختي في منطقة روستوف بعد إصابتهم بصعة البرق.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع مساء أمس السبت، وأن موجة البرق ضربت شجرة كان هؤلاء المصابين واقفين تحتها، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، إلا أن إحدى النساء المصابات لقيت مصرعها.

المصدر: إنترفاكس

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