// 26.06.2018 по тикету 15478
قتيلة واحدة و5 مصابين بسبب البرق في منطقة روستوف الروسية
Sputnik Vladimir Astapkovich
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kimd
قتلت امرأة واحدة وأصيب 5 أشخاص بسبب موجات الرعد والبرق التي ضربت منطقة روستوف بجنوب روسيا.
وأفادت دائرة لجنة التحقيق في المنطقة، اليوم الأحد، بأن رجلين اثنين و3 نساء نقلوا إلى مستشفى مدينة شاختي في منطقة روستوف بعد إصابتهم بصعة البرق.
وأوضحت المصادر أن الحادث وقع مساء أمس السبت، وأن موجة البرق ضربت شجرة كان هؤلاء المصابين واقفين تحتها، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى، إلا أن إحدى النساء المصابات لقيت مصرعها.
المصدر: إنترفاكس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)