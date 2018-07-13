بيسكوف لـ RT: لا حديث عن مساومة بين موسكو وواشنطن

صرح الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لن تكون هناك أي "مساومة" بين موسكو وواشنطن خلال قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، بل توضيح المواقف من مختلف القضايا.

وقال بيسكوف في تصريح خاص لقناة RT، تعليقا على تقارير بعض وسائل الإعلام الغربية التي تحدثت أن القمة بين بوتين وترامب في هلسنكي قد تشهد نوعا من "المساومة" بين روسيا والولايات المتحدة: "لا، إن كلمة مساومة غير مناسبة هنا على الإطلاق، بل سيدور الحديث على الأرجح عن تبادل الآراء وتوضيح المواقف لبعضنا البعض من أجل إثبات أو تبديد مخاوفنا بشأن عدد من القضايا".

وتابع بيسكوف قائلا: "أنتم تعرفون أن علاقاتنا في حالة محزنة، وتعرفون أيضا أن روسيا ليست من تسبب بهذا الانهيار الشامل لعلاقاتنا. ونأمل بأن تبرز هناك بوادر ما للإرادة السياسية من أجل تطبيع العلاقات".

وفي هذا السياق نفى بيسكوف صحة الإشاعات التي تتناقلها وسائل الإعلام الأمريكية حول أن روسيا قد تكون مستعدة لتسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية أدوارد سنود لواشنطن.

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وبشأن القرم قال بيسكوف إنه من غير المنطقي أن يطرح الجانب أي شروط بهذا الصدد، مشيرا إلى أن هذا أمر "لا آفاق له".

وتعليقا على التهديدات الأمريكية للشركات الأوروبية وروسيا وألمانيا، المتعلقة بمشروع "السيل الشمالي 2" لتوريد الغاز الروسي إلى ألمانيا، قال بيسكوف إنها "تثير قلقا جديا".

وبشكل عام أشار الناطق باسم الكرملين إلى أنه لا يوجد هناك جدول أعمال محدد للقاء بوتين مع ترامب، وسيحدده الزعيمان بنفسيهما خلال المباحثات.

المصدر: RT