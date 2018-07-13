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أقوى السفن الحربية الروسية تدخل الخليج الفنلندي (فيديو)

أخبار روسيا

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قامت أكثر من 30 سفينة تابعة للبحرية الروسية بتدريبات عسكرية في المياه المفتوحة بالخليج الفنلندي، في بحر البلطيق.

وشاركت في التدريبات مجموعة من أحدث السفن الحربية الروسية، شملت سفن الإزاحة الكبيرة والإنزال "إيفان غرين" و"كوروليوف"، بالإضافة إلى الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة للأسطول الشمالي "فلاديكافكاز"، ومشاركة أحدث السفن الحربية والقذائف الصاروخية الصغيرة والألغام الحربية الصغيرة.

وتم إيلاء اهتمام خاص لعمل الوحدات القتالية الملاحية المتخصصة في السفن، وقادة الوحدات القتالية الكهروميكانيكية والإذاعية.

وفي الأسبوع المقبل، ستنضم سفن الأسطول الشمالي إلى عدد السفن المشاركة في العرض البحري الرئيسي بمناسبة عيد البحرية الروسية المصادف في 27 يوليو الجاري.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

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