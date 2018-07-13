كيف أجاب الكرملين على سؤال حول من هو ترامب بالنسبة لبوتين؟

اعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هو أولا وقبل كل شيء نظير بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات هلسنكي المقررة بينهما.

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وردا على سؤال حول مَن هو ترامب بالنسبة لبوتين؟ قال المتحدث باسم الكرملين: "رئيس الولايات المتحدة ، فيما يتعلق بالمحادثات المقرر عقدها يوم الاثنين، هو نظير للرئيس الروسي".

على هذا النحو علّق بيسكوف، على تصريح للرئيس الأمريكي اعتبر فيه أن بوتين ليس صديقه وليس عدوه، وإنما منافس له.

وفي مؤتمر صحفي عقده ترامب في وقت سابق في مقر حلف الناتو ببروكسل، قال الرئيس الأمريكي إنه يتوقع أن يصبح فلاديمير بوتين صديقه في يوم من الأيام. وأوضح: "بوتين يمثل روسيا وأنا أمثل الولايات المتحدة. إنه منافس لي. السؤال ليس ما إذا كان صديقي أم عدوي، إنه ليس عدوي، ولكنني آمل أن يصبح صديقي في يوم من الأيام"..

وأكد الناطق باسم الكرملين بيسكوف قائلا: "لا تعني صيغة القمة بين زعيمي روسيا والولايات المتحدة ضرورة اعتماد بيان مشترك". وأضاف: "البيان المشترك ليس صفة ملزمة لمثل هذه الاجتماعات. وسوف يصدر بيانان مباشرة من الرئيسين عقب القمة ".

وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين قد أعلن بالفعل عن عقد مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات بين رئيسي الدولتين.

ويجتمع ترامب وبوتين يوم 16 يوليو الجاري في هلسنكي، حيث من المنتظر أن يناقشا الوضع في سوريا وأوكرانيا، فضلاً عن مسألة التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية والعلاقات الثنائية وبعض المسائل الدولية الراهنة.

المصدر: تاس