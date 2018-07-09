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حريق بمصنع الطائرات في "إيركوتسك" شرق سيبيريا

أخبار روسيا

حريق بمصنع الطائرات في
Sputnik
أرشيف
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أفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن حريقا في مصنع "إيركوتسك" للطائرات قد طال مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، وأنها قد تلجأ إلى استخدام مروحية لإطفائه.

وقال مسؤول محلي في وزارة الطوارئ: "وضعت مروحية مزودة بجهاز لرش المياه في حالة استعداد، وهي جاهزة للطيران والمشاركة في إطفاء الحريق مباشرة بعد تلقي الأوامر".

وكانت القيادة المحلية لوزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن الحريق الذي شب في ورش العمل بالمصنع الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع، لم يتضرر منه أحد، وقد تم إجلاء جميع العاملين في المصنع.

المصدر: إنترفاكس

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