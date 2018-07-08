زاخاروفا تنفي أي صلة للسفير الروسي في لندن بممول "بريكست"

نفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم أوردتها صحيفة بريطانية بشأن لقاءات بين سفير روسيا لدى لندن ألكسندر ياكوفينكو وأكبر ممولي حملة بريكست، آرون بانكس.

ونفت زاخاروفا، في حديث مع إذاعة "غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث)، الادعاءات التي نشرتها صحيفة The Observer البريطانية، اليوم الأحد، ووصفتها بأنها "هذاء جديد".

وقالت الصحيفة في مقال حول الموضوع إن رجل الأعمال آرون بانكس أكبر ممولي الحملة Leave.EU الداعية البريطانيين إلى دعم انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري في الـ 16 يونيو 2016، التقى 11 مرة على الأقل السفير الروسي في بريطانيا.

وسبق أن سخر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، باحتمال أن يكون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعود إلى لقاءات بانكس بياكوفينكو، مشيرا إلى أن "المئات من رجال الأعمال يلتقون بالسفير الروسي في لندن والسفير البريطاني هنا في موسكو".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل شهر الادعاءات حول تأثير روسيا المزعوم على صنع القرار البريطاني بالانسحاب من أوروبا بـ"الهراء"، مشددا على "عدم وجود أي صلة بين الرئاسة الروسية وبريكست، كونه شأن داخلي بريطاني".

وأشار بوتين إلى أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون هو الآخر كان بين داعمي فكرة بريكست، وتساءل: "هل يعني هذا أنه عميل لنا أيضا؟ وطبقا لهذا المنطق فيمكن الوصول إلى أي استنتاجات".

المصدر: تاس









