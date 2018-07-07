مسؤول عسكري روسي: نظام الدفاع الجوي عن موسكو قادر على صد أي هجوم

أكد مسؤول عسكري روسي رفيع، أن نظام الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ في موسكو والمنطقة الصناعية المركزية، فريد في خصائصه وقادر على صد أي وسيلة للهجوم من قبل العدو.

وقال الجنرال فيكتور غوميني، قائد الدفاع الجوي والصاروخي، نائب رئيس قوات الجو - الفضائية الروسية، للصحفيين في هذا الصدد: "نظام الدفاع الجوي في موسكو والمنطقة الصناعية المركزية فريد من نوعه، وهو (نظام) وحيد في العالم.. قادر في وضعه التلقائي، على التحذير من (أي) هجوم صاروخي، والكشف في الوقت المناسب عن جميع الأسلحة (الجوية) لدى العدو، والأهم من ذلك، ضمان تدمير كافة أصناف الأهداف بأكملها، من الصواريخ المجنحة إلى الأهداف الباليستية".

ووفقا للجنرال، فإن الجيش الأول لنظام الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي للمهمات الخاصة، يغطي موسكو وأعلى مستويات إدارة الدولة، مشيرا إلى أن جميع النماذج الواعدة للأسلحة والمعدات العسكرية، يتم طرحها في المقام الأول، للاختبار في هذا الجيش.

إقرأ المزيد

وقال: "جميع أسلحة الدفاع الصاروخي ووسائل الكشف الراداري والصواريخ المضادة للطائرات، جميع العينات من هذه المعدات يتم اختبارها على أساس الجيش الأول، هنا في ضواحي موسكو".

وأضاف غوميني أن وحدة الدفاع الجوي تضم خمسة أفواج مضادة للطائرات، يحرسها أحدث نظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز "تريومف إس 400".

وجرت احتفالات اليوم السبت في حديقة باتريوت بضواحي موسكو، بمناسبة الذكرى المئوية لتشكيل نظام الدفاع الجوي عن موسكو، عرضت خلالها للضيوف معدات دفاعية حديثة مضادة للطائرات مخصصة لحماية العاصمة الروسية.

المصدر: تاس