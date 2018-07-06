بوتين: روسيا ستعزز مبادراتها للأمن المعلوماتي العالمي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تفادي الأخطار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية لن يتحقق إلا بالتعاون الدولي، مشيرا إلى أن روسيا ستعزز مبادراتها ذات الشأن في الأمم المتحدة.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر عقد في موسكو اليوم الجمعة حول الأمن السيبراني: "طرحت روسيا عدة مبادرات تعبر عن رؤاها تجاه السلوك المسؤول في مجال المعلومات على مستوى الحكومات، وتشير إلى الآليات القانونية اللازمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة الوصول إلى حلول شاملة تفضي إلى وضع حد للتهديدات والجرائم التي ترتكب في الفضاء الرقمي، مشددا على أهمية وضع قواعد ومعايير دولية تأخذ بعين الاعتبار حقوق ومصالح جميع الدول، وابتعاد الدول عن العمل الفردي الذي سيضر حتما بالاستقرار المعلوماتي العالمي.

المصدر: وكالات