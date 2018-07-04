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حقيقة "حادث الدهس" الذي وقع بالقرب من سوتشي الروسية

أخبار روسيا

حقيقة
Sputnik VITALY BELOUSOV
صورة من الأرشيف
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كشفت وزارة الداخلية الروسية عن حقيقة الحادث المروري الذي وقع بالقرب من مدينة سوتشي الروسية، وحظي باهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وأوضحت المديرية العامة لوزارة الداخلية في إقليم كراسنودار أن ما وقع هو حادث مروري عاد ولم يقع في سوتشي! وصدم سائق سيارة مجموعة من المارة في بلدة داغوميس القريبة من سوتشي (20 كم ). وأسفر الحادث عن مصرع شخص واحد عمره 63 عاما وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى المستشفى.

يشار إلى أن السائق شاب من مواليد عام 1995، وغفى أثناء قيادته سيارة ما تسبب بالحادث.

وتناقلت وسائل إعلام عربية ودولية معلومات عن وقوع "حادث دهس في مدينة سوتشي التي تستضيف بعض مباريات كأس العالم"، لكن الحادث وقع في بلدة خارج سوتشي بعيدا عن أي منشآت رياضية أو مناطق تجمع المشجعين.

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المصدر: نوفوستي

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