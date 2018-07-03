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كوساتشوف يؤكد لوفد الكونغرس الأمريكي استعداد موسكو للحوار

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كوساتشوف يؤكد لوفد الكونغرس الأمريكي استعداد موسكو للحوار
Sputnik ILYA PITALEV
لقاء أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي مع وفد الكونغرس الأمريكي
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أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف خلال لقائه مع وفد من الكونغرس الأمريكي أن الجانب الروسي مستعد لمواصلة الحوار.

وقال كوساتشوف: "نحن، من الجانب الروسي مستعدون دائما للحفاظ على الحوار ومواصلته، على الرغم من الصعوبات المعروفة لدى الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى أن اللقاء يعقد بعد انقطاع طال أمده، لكن هذا الانقطاع لم يكن بمبادرة من موسكو.

وشدد كوساتشوف على أهمية الحوار بين البرلمانيين، داعيا الجانب الأمريكي إلى صياغة أطر للتعاون دون ضياع الوقت، مشيرا إلى أن "هذا ما ينتظره بلدانا وشعبانا".

وأعرب كوساتشوف عن أسفه لكون الكثير من القرارات التي يتخذها السياسيون الأمريكيون تجاه روسيا، تميز بطابع سطحي، وتتخذ من دون فهم طبيعة السياسة الخارجية والداخلية لروسيا.

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وأشار إلى أنه "تم إطلاق آلة العقوبات وتتخذ قرارات تمييزية ضد روسيا وممثليها الدبلوماسيين".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وفد الكونغرس الأمريكي بدأت يوم 30 يونيو، وستستمر حتى 5 يوليو الجاري. وقد عقد المشرعون الأمريكيون عددا من اللقاء في سان بطرسبورغ، والتقوا اليوم الثلاثاء في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونوابا من مجلس الدوما الروسي.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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