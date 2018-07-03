لافروف يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي في موسكو

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء لقائه بوفد من الكونغرس الأمريكي بموسكو عن أمله بأن تساعد زيارة البرلمانيين الأمريكيين إلى روسيا في استئناف العلاقات بين برلماني البلدين.

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وقال لافروف، في بداية اللقاء الذي جرى في المبنى الرئيسي لوزارة الخارجية الروسية وسط العاصمة موسكو: "آمل بشكل كبير بأن ترمز زيارتكم لاستئناف العلاقات بين البرلمانين، إذ أن البرلمانيين هم ممثلون عن الشعب ويعكسون مزاج شعبهم".

وأضاف: "أعتقد أن استئناف الحوار بين البرلمانيين سيكون في وقته عشية قمة الرئيسين (الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب) التي ستجري بعد أسبوعين في هلسنكي".

من جانبه قال السيناتور عن ولاية ألاباما رئيس لجنة الاعتمادات التابعة للكونغرس الأمريكي ريتشارد شيلبي إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تكون أفضل، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك أي حاجة لأن تكون موسكو وواشنطن متنافستين.

وأضاف: "العالم قد يكون أفضل" في حال انخفاض التوتر في العلاقات الأمريكية الروسية.

كما عبر عن أمله بأن تصبح قمة "بوتين-ترامب" في هلسنكي بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ويقوم الوفد الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ريتشارد شيلبي بزيارة إلى مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ في الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو، للقاء برلمانيين ومسؤولين سياسيين روس​​​.

ويلتقي الوفد اليوم الثلاثاء، عقب لقائه وزير الخارجية الروسي، بأعضاء مجلس الاتحاد ونواب مجلس الدوما الروسيين.

وسيكون الاجتماع الأخير مغلقا بطلب من الوفد الأمريكي.

المصدر: وكالات