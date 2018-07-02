مصدر قطري: الشيخ تميم سيزور موسكو في الـ 7 يوليو

أفاد مصدر من اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، المسؤولة عن تنظيم فعاليات مونديال قطر 2022، بأن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور العاصمة الروسية موسكو في 7 يوليو.

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وأوضح المصدر لوكالتي "سبوتنيك" و"نوفوستي" الروسيتين أن آل ثاني يعتزم حضور مراسم الافتتاح الرسمي لـ"بيت قطر" التي ستجري في إطار فعاليات بطولة العالم لكرة القدم.

وقال المصدر: "سيفتتح بيت قطر في موسكو يوم غد، إلا أن مراسم الافتتاح الرسمية ستجري يوم 7 يوليو، وسيكون ذلك حدثا بارزا لأنه سيتم تسليم العلم من روسيا لقطر بحضور الأمير القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والعديد من المسؤولين الكبار".

وأضاف المصدر أن الروس والضيوف الأجانب في "بيت قطر" سيكون بإمكانهم التعرف على تقاليد وثقافة هذا البلد، وكذلك معرفة كيف تستعد قطر لاستقبال كأس العالم بكرة القدم في 2022.

وستكون هذه الزيارة الثانية لأمير قطر إلى روسيا خلال العام الجاري، فقد زارها في 26 مارس والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكرت الرئاسة الروسية والإعلام القطري الرسمي أن بوتين وآل ثاني بحثا خلال محادثاتهما سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات، من بينها الدفاع والطاقة والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والبحث العلمي، بالإضافة إلى مسائل تعزيز التعاون في مجال تنظيم بطولة كأس العالم وتبادل الخبرات لاسيما التي ستستضيفها روسيا 2018 وقطر 2022، وذلك فضلا عن مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ومن بينها الأزمة السورية.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي + وكالات