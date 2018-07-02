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لافروف يستقبل الثلاثاء وفدا من "الصقور الأمريكيين"

أخبار روسيا

لافروف يستقبل الثلاثاء وفدا من
Sputnik Михаил Воскресенский
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
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يستقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، غدا الثلاثاء، في موسكو، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي في إطار زيارة رسمية إلى روسيا.

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، في حديث لوكالات روسية: "هذا اللقاء سيجري في 3 يوليو... الوزير يخطط لاستقبال أعضاء من الكونغرس الأمريكي".

ووصل الوفد، الذي يضم أعضاء من كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي، إلى روسيا يوم 30 يونيو ومن المخطط أن تستمر زيارته حتى 5 يوليو الجاري.

وعقد مشرعون أمريكيون لقاء مع إدارة عاصمة روسيا الشمالية، سان بطرسبورغ، فيما لا يشمل برنامج زيارتهم لقاء مع رئيس الدولة، فلاديمير بوتين، حسب ما قاله سابقا الكرملين.

والوفد الأمريكي مكون من 8 أشخاص برئاسة السيناتور من ولايا ألاباما، ريتشارد شيلبي، وجميعهم جمهوريون، يمثلون معسكر "الصقور" في الكونغرس من حيث مواقفهم إزاء روسيا.

المصدر: وكالات روسية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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