بوتين اتصل مرتين بمدرب المنتخب قبل انطلاقة المباراة!

كشف الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين فرح واغتبط جدا بانتصار الفريق الوطني في مباراته مع المنتخب الإسباني أمس الأحد، وأنه كان يتقد حماسا أثناء تشجيعه منتخب البلاد خلال المباراة.

إقرأ المزيد

وأعلن الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، لصحيفة كومسومولسكايا برافدا، أن بوتين شجع المنتخب الوطني من كل شغاف قلبه وبكل عواطفه وقواه، لكنه امتنع عن الإجابة عمّا إذا كان رئيس البلاد قد صرخ بعبارات التشجيع أثناء المباراة، مكتفيا بالقول إن تشجيعه وحماسه كان مشابها لما قام به كل المواطنين الروس.

كما كشف بيسكوف أن بوتين اتصل مرتين بمدرب المنتخب الوطني، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، قبل وبعد المباراة وتحدث معه مطولا.

وتأهل المنتخب الروسي لربع نهائي كأس العالم 2018 بتغلبه عصر الأحد على نظيره الإسباني بركلات الجزاء بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما في دور الـ16.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف: الآن يبدأ أسبوع جديد، أسبوع من الانتظار والآمال قبل المباراة المقررة للمنتخب الوطني يوم السبت المقبل في 7 يوليو الجاري مع المنتخب الكرواتي.

وردا على سؤال عمّا إذا كان الرئيس بوتين سيحضر مباريات ربع النهائي التي يخوضها المنتخب الوطني؟ قال الناطق الرئاسي إنه لا يعلم بعد عن ذلك. وأعاد التذكير بأن برنامج عمل رئيس البلاد يتضمن حضوره المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية، لأن البرنامج الرئاسي مكتظ بمواعيد وارتباطات عمل ملزمة.

وروى بيسكوف أنه شخصيا حضر المباراة بين صفوف المشجعين في الملعب الرياضي الذي استضافها في موسكو، وشجع وتحمس لفريق البلاد، مثله مثل كل المواطنين الروس.

RT