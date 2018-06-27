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نقل مهاجم مذيعة "صدى موسكو" لإسرائيل للعلاج النفسي

أخبار روسيا

نقل مهاجم مذيعة
Globallookpress
الصحفية الروسية تاتيانا فيلغنغاوير
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من المتوقع أن تنسق روسيا مع إسرائيل نقل بوريس غريتس، الرجل الذي هاجم مذيعة روسية في أكتوبر عام 2017، إلى إسرائيل لمعالجته في مستشفى أمراض عقلية.

وقال إيغور زوبير محامي مهاجم الصحفية إن موكله يعاني من مرض الفصام، علما أنه يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، مضيفا أن المؤسسات الروسية والإسرائيلية ستبدأ قريبا تنسيق لنقله إلى إسرائيل للعلاج. 

وأشار المحامي إلى أن غريتس نقل من مركز الاعتقال حيث بقي خلال التحقيق والمحاكمة، إلى إحدى مستشفيات موسكو، ورفعت المحكمة المسؤولية الجنائية عنه كونه شخصا يعاني من اضطراب نفسي.

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هذا وكان بوريس غريتس العاطل عن العمل، اقتحم مكتب إذاعة "صدى موسكو" وسط العاصمة الروسية في الـ 23 أكتوبر 2017، ورش أنبوبا صغيرا من الغاز المسيل للدموع على حارس المبنى ثم طعن الصحفية تاتيانا فيلغنغاوير بسكين مرتين في الرقبة أثناء تقديمها نشرة إخبارية على الهواء.

وعادت الصحفية فيلغنغاوير إلى عملها في إذاعة "صدى موسكو" بعد إجرائها عملية جراحية ودخولها في غيبوبة اصطناعية لفترة.

المصدر: وكالات 

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