عمدة موسكو يتحدث عن ترميم "جناح كازخستان" في موسكو (فيديو)

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن القمة المستدقة المطلية بالذهب، التي كانت تعلو قبة جناح "كازاخستان" في معرض المنجزات الاقتصادية لعموم روسيا، أعيدت إلى مكانها بعد الترميم.

وكتب المسؤول الروسي على حسابه في توتير، مرفقا فيديو يبين عملية الإعادة: "عدنا للتصاميم التاريخية وبعد الانتهاء من ترميم المبنى بالكامل، أرجعنا القمة المستدقة المُذهَبة على قبة جناح كازاخستان ليصبح مبنى الجناح كما كان في ستينيات القرن الماضي".

يشار إلى أن البناء (جناح كازاخستان) الواقع في "معرض المنجزات الوطنية لعموم روسيا" شُيد في موسكو خلال الفترة ما بين الأعوام 1949-1954 عندما كانت موسكو عاصمة الاتحاد السوفييتي، وكانت حينها كازاخستان إحدى جمهورياته الـ 15 إلى أن انهار الاتحاد في نهاية عام 1991، ويعكس الجناح فن العمارة الكازاخستاني القديم، ويشبه المدافن والأضرحة في منطقة آسيا الوسطى.

المصدر: MOSLENTA.RU