بوتين يصدر تعيينات جديدة في القيادة السياسية العليا

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلين مفوضين في عدد من المناطق الروسية وذلك في ظل التغييرات المتواصلة في القيادة السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس الماضي.

وعين بوتين نيكولاي تسوكانوف ممثلا مفوضا له في منطقة الأورال (المنطقة ما بين قارة أوروبا وقارة آسيا) بدلا من المسؤول السابق إيغور خولمانسكيخ. وكان تسوكانوف يتقلد منصب محافظ مدينة كالينينغراد في فترة 2010-2016، ثم كان ممثلا مفوضا في منطقة شمال الغرب الروسية.

كما عين الرئيس الروسي اللواء ألكسندر ماتوفنيكوف ممثلا مفوضا له في منطقة شمال القوقاز. وكان ماتوفنيكوف يعمل في مجموعة "ألفا" للقوات الروسية الخاصة وجهاز الأمن الفدرالي وشارك في عمليات مكافحة الإرهاب وتحرير رهائن في الشيشان، وفي العملية العسكرية في سوريا.

أما في المنطقة المركزية فعين الرئيس بوتين إيغور شيوغوليف ممثلا مفوضا للرئيس الروسي فيها، وكان المفوض الجديد يعمل مراسلا لوكالة تاس للأنباء في باريس، ثم كان ناطقا رسميا لرئيس الوزراء الأسبق يفغيني بريماكوف، كما شغل منصب وزير الإعلام والمواصلات العامة في 2008-2012 ثم مساعدا لرئيس الدولة.

المصدر: وكالات