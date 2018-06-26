بوتين يعين قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود

أفادت وكالة نوفوستي للأنباء نقلا عن المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين نائب الأميرال البحري ألكسندر مويسييف قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود.

وقال المكتب الصحفي إن قائد الأسطول السابق ألكسندر فيتكو تم تعيينه في منصب جديد في مقر قيادة القوات البحرية الروسية.

أما القائد الجديد مويسييف، فولد في مقاطعة كاليننغراد غرب روسيا وبدأ تدرجه الوظيفي في الأسطول مهندسا في الوحدة القتالية اللاسلكية ليصل إلى منصب نائب رئيس أركان الحرب للقوات المسلحة الروسية، ومنح وسام "بطل روسيا" وعدد من الجوائز العسكرية الأخرى.

المصدر: نوفوستي