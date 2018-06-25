لافروف يناقش مع نظيره السوداني الأوضاع في دارفور

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش مع نظيره السوداني محمد أحمد الدريدي، الأوضاع في ولاية دارفور السودانية إضافة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان: "تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وخصوصا تسوية النزاعات والخلافات بين السودانيين، والوضع في دارفور".

كذلك أشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن الجانبين بحثا إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات واسعة، فضلا عن مناقشة قضايا مختلفة على أجندة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

كما أكد الجانبان رغبتهما الجدّية في إحداث نقلة نوعية في تطوير وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين روسيا والسودان.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة