بوتين يوقع مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا.

ويقع المجمع التابع لوزارة الدفاع الروسية بمدينة أنابا في إقليم كراسنودار، وتبلغ مساحته 17 هكتارا. ويضم المجمع مركزا لمعالجة البيانات، مزودا بأحدث الحواسب والمعدات، ومنصات لإجراء التجارب العلمية، بالإضافة إلى مساكن للعاملين فيه ومجمع رياضي وأسباب الراحة.

Военный инновационный технополис (ВИТ) «Эра» в Анапе будет открыт в сентябре 2018 года, а на полную рабочую мощность выйдет в 2020 году. ВИТ «Эра» расположен на черноморском побережье на площади 17 га. Ифраструктура сочетает функции научной и образовательной организации pic.twitter.com/vwBNvHqob1 — patriot-expo (@KVCPATRIOT) 21 июня 2018 г.

ويتضمن برنامج الأبحاث العلمية نحو 40 من المشاريع التي تنفذ بشكل مشترك مع المؤسسات الصناعية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع افتتاح المجمع في سبتمبر عام 2018، وسيبدأ العمل بكامل طاقته في عام 2020.

المصدر: نوفوستي