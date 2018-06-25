 
مباشر

بوتين يوقع مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري

أخبار روسيا

بوتين يوقع مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf91

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا.

ويقع المجمع التابع لوزارة الدفاع الروسية بمدينة أنابا في إقليم كراسنودار، وتبلغ مساحته 17 هكتارا. ويضم المجمع مركزا لمعالجة البيانات، مزودا بأحدث الحواسب والمعدات، ومنصات لإجراء التجارب العلمية، بالإضافة إلى مساكن للعاملين فيه ومجمع رياضي وأسباب الراحة.

ويتضمن برنامج الأبحاث العلمية نحو 40 من المشاريع التي تنفذ بشكل مشترك مع المؤسسات الصناعية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع افتتاح المجمع في سبتمبر عام 2018، وسيبدأ العمل بكامل طاقته في عام 2020.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تركيا مع أردوغان لـ5 سنوات أخرى.. كيف سيكون حالها؟