بيسكوف: بوتين ينظر إلى مستوى شعبيته من منظور براغماتي

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على سؤال حول انخفاض شعبية الرئيس فلاديمير بوتين بسبب إصلاح نظام التقاعد، أن بوتين ينظر إلى مستوى شعبيته من منظور براغماتي.

وأشار بيسكوف على أن الرئيس الروسي يهتم أكثر بمصالح المواطنين الروس وليس بمستوى شعبيته، وقال للصحفيين: "أنا لا أريد أن أضخم الموضوع. طبعا مبادرة الحكومة للإصلاح التقاعدي موضوع مهم جدا للمجتمع وكان لها صدى بعيد.

في المرحلة الحالية لا يشارك الرئيس في مشاورات الخبراء قبل البت النهائي بهذه القضية، ومن الطبيعي أن يؤثر هذا الموضوع في المجتمع وشعبية الرئيس، لكنكم يجب أن تعرفوا أن بوتين ينظر إلى شعبيته بطريقة براغماتية جدا. الأهم للرئيس، هو مواصلة العمل وتأدية واجباته رئيسا للبلاد".

وجاءت استفسارات الصحفيين بصدد شعبية بوتين، على خلفية الجدل الكبير المستمر في البلاد منذ الإعلان عن مشروع قانون رفعته الحكومة إلى البرلمان الروسي ويتضمن زيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما للرجال، ومن 55 إلى 63 للنساء.

المصدر: نوفوستي