بوتين يعيد تكليف باتروشيف سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار إعادة تعيين نيقولاي باتروشيف سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي والذي لا يزال في منصبه منذ 2008.

وترأس باتروشيف جهاز الأمن الفدرالي الروسي بين عامي 1999 و2008، وتم تعيينه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي سنة 2008.

يذكر أن واشنطن أدرجت في أبريل الماضي باتروشيف في "قائمة الكرملين" للعقوبات التي تحتوي على أسماء 17 مسؤولا رفيعا و7 رجال أعمال روس.

المصدر: وكالات