RT العربية والإسبانية تنضمان إلى شبكة الأمم المتحدة الإعلامية الداخلية

انضمت قناتا RT الناطقتان بالعربية والإسبانية إلى مجموعة القنوات الرسمية التي تبث موادها من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء انضمام القناتين إلى الشبكة المذكورة، بعد التحاق شقيقتهما الناطقة بالإنجليزية بالشبكة في يناير 2017.

وستبث القناتان العربية والإسبانية لشبكة RT إرسالها لما لا يقل عن 5 سنوات، ضمن حزمة القنوات الإخبارية التي تبث موادها عبر الشبكة الإعلامية الداخلية للمنظمة الدولية.

وتعليقا على هذا الخبر قالت مديرة قناة RT العربية مايا مناع: "لقد أصبحت قناة RT العربية خلال السنوات العشر الأخيرة إحدى أكثر القنوات الإخبارية الأجنبية احتراما في العالم العربي، ويعد ذلك الاعتراف الدولي بالقناة شرفا كبيرا بالنسبة إلينا. ومن دواعي سعادتنا أن يصبح صوت RT العربية مسموعا في أروقة الأمم المتحدة".

كما صرحت مديرة RT الإسبانية فيكتوريا فورونتسوفا، بأن "تنوع وجهات النظر الذي توفره RT لجمهورها في أمريكا اللاتينية هو حقيقة اعترف بها الكثير من زعماء المنطقة، وأضافت: "أنا سعيدة لأن المقر الرئيسي للأمم المتحدة سوف يتمكن من مشاهدتنا، بعد أن أصبحت القناة جزءا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي الناطق بالإسبانية".

وكان المدير العام لشبكة قنوات RT أليكسيي نيقولوف، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة كريستينا جالاك، قد شاركا في مراسم التوقيع على عقد بث قناة RT الدولية في يناير 2017 في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في مدينة نيويورك، حيث يشاهد قنوات الشبكة الإعلامية الداخلية للأمم المتحدة موظفو المنظمة، ومندوبو الدول والشخصيات الرسمية من أنحاء العالم.

وبهذا الصدد صرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاتصالات الدولية إليسون سمايل، بأن "الشبكة الإعلامية الداخلية لمنظمة الأمم المتحدة تضم طيفا واسعا من القنوات من جميع أنحاء العالم تبث أخبارها بلغات مختلفة، حيث أننا نرحب بتنوع الأصوات ووجهات النظر، وإمكانية توسيع دائرة مجتمعنا حتى تتمكن أكبر شريحة من الناس من معرفة المزيد عن عمل المنظمة والجهود التي تبذلها، وفهم طبيعتها على نحو أفضل".

والجدير بالذكر أن RT كانت قد حصلت عام 2016 على الميدالية الفضية من هيئة مراسلي الأمم المتحدة على تغطيتها للدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

المصدر: RT