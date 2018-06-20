بوتين: نأمل بمواصلة العمل البناء مع الأمم المتحدة ودورها خاص في حل الأزمات  

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة لمواصلة العمل البناء مع الأمم المتحدة، مشددا على أن هذه المنظمة الدولية تلعب دورا خاصا في درء الأزمات وحلها.

وقال بوتين، خلال لقاء عقده اليوم الأربعاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الكرملين: "إننا نعتبر أن الأمم المتحدة تمثل منصة متكاملة وحيدة، ويشكل ميثاق هذه المنظمة أساسا للقانون الدولي الحديث".

وأضاف بوتين: "إن الأمم المتحدة تلعب دورا فريدا من نوعه تماما كآلية شاملة لحل الأزمات في الشؤون الدولية".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تتولى في الشهر الجاري رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا عن أمله في أن "يكون العمل المشترك متكاملا وأن يسير بصورة بناءة".

وأكد أن روسيا دعت دائما إلى أن تتولى الأمم المتحدة الزعامة عالميا في ساحة الشؤون الدولية.

المصدر: وكالات روسية