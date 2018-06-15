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الرئيس بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

أخبار روسيا

الرئيس بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك
Reuters
الجامع الكبير في موسكو
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بقدوم عيد الفطر المبارك، مشددا على أهمية دور المنظمات الإسلامية في حياة المجتمع الروسي.

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وقال بوتين: "هذا العيد المنير يحتفل به على نطاق واسع في عموم روسيا، سواء في الجمعيات الدينية أو في البيوت مع أفراد الأسرة والأقارب. وتشارك المنظمات الإسلامية الروسية بنشاط في حياة البلاد والمجتمع خلال سنوات طويلة، وهي تهتم بقضية الحفاظ على العائلة والقيم العائلية والمسائل الخيرية والتنوير، وتهتم كذلك بالحفاظ على السلام بين الأديان والقوميات. وطبعا من المهم أن يجري تعريف الشباب بعادات الأجداد وتقاليدهم، وهذا العمل الكبير والمثمر والمفعم بالتفاني يستحق أعلى الاحترام والتأييد". 

المصدر: وكالات  

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