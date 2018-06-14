روسيا تنفي رفع تأهب أسطولها في القرم لدرجة قصوى بسبب استفزازات محتملة من أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية التقارير حول رفعها حالة تأهب أسطولها في شبه جزيرة القرم لدرجة قصوى بسبب استفزازات محتملة من أوكرانيا خلال إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته بهذا الصدد اليوم الخميس: "إن تقرير وكالة رويترز البريطانية نقلا عما وصفته بالمصادر المقربة من العسكريين الروس، الذي زعم رفع حالة التأهب لأسطول البحر الأسود في القرم إلى الدرجة القصوى بسبب الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا، ليس إلا خبرا مزيفا".

وأكد البيان أن "قوات أسطول البحر الأسود تؤدي خدماتها وفقا للنظام العادي"، مشددا على أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات خاصة برفع حالة تأهبها للدرجة القصوى".

وكانت "رويترز" قد قالت، في وقت سابق، إن وزارة الدفاع الروسية اتخذت قرارا لرفع درجة الاستعداد القتالي للأسطول في شبه جزيرة القرم لفترة إقامة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، فيما تحدث مسؤولون من منطقة دونباس شرق أوكرانيا عن أن السلطات في كييف تخطط لشن هجمات خلال هذه الفعالية الرياضية الكبرى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + وكالات