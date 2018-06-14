تعيين مدير عام جديد في شركة كلاشينكوف الروسية

تسلم فلاديمير دميترييف، يوم الأربعاء 13 يونيو الجاري، منصب مدير عام بالنيابة لشركة كلاشينكوف الروسية.

وشغل دميترييف قبل تعيينه منصب نائب المدير العام لشؤون التسويق والمبيعات، وقد حل مكان أليكسي كريفوروتشكو الذي عيّنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نائبا لوزير الدفاع.

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ونقل المكتب الصحفي للشركة عن المدير العام الجديد قوله: "من أولوياتنا رفع فاعلية كل فروع الشركة وزيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وكذلك تصميم منتجات جديدة واعدة سواء مدنية أو عسكرية وتسويقها".

يذكر أن دميترييف عمل في شركة Toyota Motor Russia من عام 2004 حتى 2011، ثم تولى إدارة التسويق لماركة لكزوس في روسيا (2012) وماركة نيسان في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروس (2012-2015).

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف