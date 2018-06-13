مركز الدعم اللغوي لهواة الكرة يناوب على مدار الساعة خدمة للمشجعين

قال مستشار رئيس اتحاد روسيا لكرة القدم دينيس روغاتشوف إن مركز الدعم اللغوي للهواة FansHotline24 مستعد لمساعدة ضيوف كأس العالم ليلا ونهارا في المسائل الإعلامية والطبية والحقوقية.

وأكد المسؤول أن المشجعين يمكنهم استخدام الخط الهاتفي الساخن للحصول من خبراء المركز على المساعدة مجانا، مشيرا إلى أن المركز يتوقع الحصول على أكثر من 75 ألف اتصال من المشجعين.

يذكر أن المركز قد تلقى 2174 اتصالا هاتفيا من المشجعين خلال كأس أوروبا عام 2016، و5130 اتصال خلال كأس القارات عام 2017.

وافتتح مركز الدعم اللغوي لمشجعي كرة القدم بالدعم من اتحاد روسيا لكرة القدم، والدوري الروسي الممتاز وعدد من المنظمات الأخرى، ويقدم الدعم باللغة الروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والعربية واليابانية والفارسية والبرتغالية والصينية.

المصدر: وكالات