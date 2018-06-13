بوتين يجري تعديلات ويعين شخصيات جديدة في وزارة الدفاع الروسية والديوان الرئاسي
AFP
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أصدر الرئيس الروسي مرسوما أدخل بموجبه تعديلات على مناصب رفيعة في وزارة الدفاع الروسية والديوان الرئاسي.
وجاء في المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للكرملين:
- تعيين أنطون فاينو، رئيسا لإدارة رئيس الاتحاد الروسي.
- تعيين أليكسي غروموف نائبا أولا لرئيس إدارة الاتحاد الروسي.
- تعيين سيرغي كرينكو نائبا أولا لرئيس إدارة رئيس الاتحاد الروسي.
- تعيين محمدسلام محمد، نائبا لرئيس الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية
- تعيين فلاديمير أوستروفينكو، نائبا لرئيس الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية
- تعيين ديمتري بيسكوف نائبا لرئيس الإدارة الرئاسية لروسيا الاتحادية ومتحدثا باسم الرئيس الروسي
- تعيين أندريه بيلأوسوف مساعدا لرئيس الاتحاد الروسي
- تعيين لاريسا بريشيفا مساعدة لرئيس الاتحاد الروسي ورئيسة الإدارة القانونية للدولة لدى إدارة الرئاسة في الاتحاد الروسي
- تعيين دميتري كاليمولين مساعدا لرئيس الاتحاد الروسي ومديرا لمجموعة معاوني الرئيس الروسي
تعيين دميتري شالكوف، مساعدا لرئيس الاتحاد الروسي، ورئيسا لقسم الرقابة في الكرملين (شغل سابقا منصب نائب مدير هيئة الأمن الفدرالي الروسي)
المصدر: وكالات
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